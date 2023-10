Laut den von Eurostat veröffentlichten Zahlen stiegen die Immobilienpreise in Spanien im September gegenüber dem Vorquartal um 2,1 Prozent, was deutlich über der Quartalswachstumsrate von 0,1 Prozent in der Eurozone liegt. In mehreren Ländern der Eurozone, darunter Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, sanken die Immobilienpreise im zweiten Quartal erneut im Quartalsvergleich, schreibt die ING Bank in einer Marktanalyse.