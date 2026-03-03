Es ist nicht die erste kritische Stimme in jüngster Zeit: Bereits am Freitag hatte die Bank Berenberg in einer Branchenstudie das Rating für den Partizipationsschein von Lindt & Sprüngli auf «Sell» von «Hold» gesenkt und das Kursziel auf 10'877 von 11'450 Franken reduziert. Im Fokus stand dabei ein anderes Risiko: Die zunehmende Verbreitung von GLP-1-Abnehmmedikamenten könnte das Konsumverhalten belasten und das Schokoladengeschäft unter Druck setzen – insbesondere in Nordamerika, wo Lindt einen bedeutenden Umsatzanteil erzielt. Auch bei Barry Callebaut passte Berenberg das Kursziel leicht auf 1487 von 1500 Franken an, beliess die Einstufung jedoch auf «Hold».