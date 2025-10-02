Für das in Kilchberg beheimatete Unternehmen rechnen sie mit einer 7-prozentigen Entlastung im Geschäftsjahr 2026. Sinkende Kosten und Preise werden sich über eine darauf reagierende und verstärkte Nachfrage in ein beschleunigtes Volumenwachstum übersetzen, heisst es in der Analyse. Demnach ist Lindt & Sprüngli besser für die erwartete Marktdynamik aufgestellt als die Konkurrenz. Zudem sind laut Brancheneinschätzungen Premiummarken wie Lindt weniger stark von der Ausweitung von Handelsmarken betroffen. Das von Berenberg gesetzte Kursziel der Namenaktie steigt auf 115'301 von 110'446 Franken. Den Partizipationsschein sehen die Experten neu bei 11'530 Franken (zuvor: 11'045 Franken). Die Einstufung lautet weiterhin «Hold».