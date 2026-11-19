Morgan Stanley und die Commerzbank prognostizieren, dass der Euro im nächsten Jahr auf 1,08 US-Dollar fallen wird, und die spekulativen Wetten auf eine schwächere Währung sind so hoch wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr. Wochenlange politische Unruhen in Frankreich und Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Regierung, einen Haushalt zu verabschieden, drückten den Euro diese Woche unter die wichtige Schwelle von 1,10 US-Dollar, womit sich die Verluste seit Ende August auf 6 Prozent beliefen.