Morgan Stanley und die Commerzbank prognostizieren, dass der Euro im nächsten Jahr auf 1,08 US-Dollar fallen wird, und die spekulativen Wetten auf eine schwächere Währung sind so hoch wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr. Wochenlange politische Unruhen in Frankreich und Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Regierung, einen Haushalt zu verabschieden, drückten den Euro diese Woche unter die wichtige Schwelle von 1,10 US-Dollar, womit sich die Verluste seit Ende August auf 6 Prozent beliefen.
Händler meiden den Euro aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzpolitik der beiden Spitzenkandidaten bei der Wahl - der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen und des linksradikalen Jean-Luc Mélenchon. Die finanziellen Probleme des Landes werfen zudem Fragen darüber auf, wie weit die Europäische Zentralbank die Zinsen anheben kann, was die Attraktivität der Währung schmälert.
«Die politischen Risiken wenden sich 2027 wieder gegen den Euro», sagte Thu Lan Nguyen, Leiterin der Devisen- und Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.
Loomis Sayles & Co. ging im vergangenen Monat aufgrund der politischen Unruhen in Frankreich eine Short-Position im Euro ein, so Lynda Schweitzer, Co-Leiterin des Bereichs Global Fixed Income.
Le Pen, eine Nationalistin, die diese Woche erklärte, sie plane, das Rentenalter auf bis zu 60 Jahre zu senken, liegt in den Umfragen mit grossem Vorsprung an der Spitze. Die Vorsitzende des Rassemblement National hat versprochen, die französischen Zahlungen an die Europäische Union zu kürzen, was die Aussicht auf Spannungen mit anderen Ländern der Union erhöht, sollte sie gewählt werden.
Unterdessen hat der Zusammenbruch der politischen Mitte in Frankreich die Sorgen über die Pläne des Landes zur Bewältigung seiner Staatsschulden in Höhe von 3,6 Billionen Euro geschürt. Mélenchon, der derzeit in den meisten Umfragen hinter Le Pen auf dem zweiten Platz liegt, hat dafür plädiert, Teile davon einfach nicht mehr zu bedienen.
Laut Leejun Foo, einem Strategen für festverzinsliche Wertpapiere bei Mizuho, besteht die Gefahr, dass sich verstärkte Verkäufe französischer OAT-Anleihen auf die Anleihemärkte der Eurozone ausweiten und die Gemeinschaftswährung belasten.
«Eine Ausweitung der OAT-Krise zu einer umfassenderen Staatsschuldenkrise oder einer Fragmentierung würde die Risikoprämie der Eurozone erhöhen und den EUR/USD-Kurs deutlich nach unten treiben», so Foo.
Die Wetten von Hedgefonds und anderen Spekulanten auf einen schwächeren Euro befinden sich laut den wöchentlichen CFTC-Positionsdaten auf dem höchsten Stand seit Anfang 2020. Gleichzeitig haben Händler, die die Währung bei jeder Erholung verkaufen wollen, laut Marktteilnehmern ihre Kaufangebote gesenkt - ein Zeichen für schwindendes Vertrauen in die Aussichten des Euro.
Roberto Mialich, Senior Global Devisen Stratege bei UniCredit, sagte, die Volatilität könnte zunehmen, wenn der Euro weiter unter 1,10 US-Dollar fällt. Ein Durchbrechen der Unterstützung bei den aktuellen Kursniveaus könnte eine Bewegung in Richtung 1,0730 US-Dollar auslösen - ein Tief, das der Euro im März 2025 erreicht hatte. «Der Markt würde wahrscheinlich schnell eine neue Handelsspanne für das Währungspaar von 1,05 bis 1,10 US-Dollar ins Auge fassen», sagte er.
(Bloomberg/cash)