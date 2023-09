Die Familie des verstorbenen Medienunternehmers Silvio Berlusconi hat ihren knapp 30-prozentigen Anteil am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 umstrukturiert. «Wir haben jetzt eine direkte Beteiligung an ProSiebenSat.1 in Höhe von 28,9 Prozent gesichert, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspricht», sagte die Deutschland-Chefin der Berlusconi-Holding Media for Europe (MFE), Katharina Behrends, der «Süddeutschen Zeitung».