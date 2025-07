Ein weiteres Beispiel ist Lindt & Sprüngli, wo Stiftungen einen grossen Anteil am Aktienkapital und den Stimmrechten der Firma halten. Der Schokoladenhersteller hat sich nicht nur weltweit als Premiummarke etabliert, sondern überzeugt auch an der Börse mit einer langfristigen Wertentwicklung. Das Unternehmen wird zwar nicht operativ von einem Familienmitglied geführt, die Struktur mit schützt aber vor kurzfristigem Aktionärsdruck. Das erlaubt Investitionen in Markenpflege, Innovationen und Expansion, ohne sich ständig an der kurzfristigen Profitabilität messen lassen zu müssen.