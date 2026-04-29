Die Umfrage hat darüber hinaus ergeben, dass gut 80 Prozent der Übergebenden und rund die Hälfte der Übernehmenden Konflikte beim Weitergabeprozess erlebt hätten. Dabei sei es in der Regel um kleinere Dispute gegangen und weniger um schwere. Häufig drehten sich Meinungsverschiedenheiten um den Preis der Immobilie, ihren Zustand oder den Zeitpunkt der Übergabe. Auch unter Geschwistern könne es zu Spannungen kommen, etwa bei der Frage, wer das Wohneigentum übernehme.