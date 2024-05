Bereits jetzt hätten Family Offices die Hälfte ihrer Gesamtvermögen in Nordamerika investiert, gefolgt von 27 Prozent in Westeuropa und neun Prozent in der Region Asien-Pazifik ohne China. In den kommenden fünf Jahren wollten 38 Prozent der Befragten ihre Investitionen in Nordamerika erhöhen, 35 Prozent in Asien-Pazifik.