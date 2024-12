Nicht einmal die Hälfte der Arbeitnehmenden sei mit ihrem heutigen Gehalt zufrieden, so die Studie weiter. Nur 4 Prozent gaben an, sie seien mit dem Lohn inklusive Zusatzleistungen «sehr zufrieden». 30 Prozent waren zwar «zufrieden», sehen aber Verbesserungsmöglichkeiten. Etwas mehr als ein Viertel äusserte sich in dieser Frage «neutral», während sich 36 Prozent «unzufrieden» zeigten, da ihr Lohnpaket nicht ihren Erwartungen oder den Marktstandards entspreche.