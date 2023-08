So erhöhte Barclays das Kursziel für Holcim in einer Branchenstudie auf 65 von 62 Franken (aktuell: plus 0,9 Prozent auf 62,60 Franken) und beliess die Einstufung auf "Equal Weight". Die Zahlen zum ersten Halbjahr seien deutlich über den Erwartungen ausgefallen, schreibt Analyst Pierre Rousseau. Er rechnet nun mit einer Fortsetzung der starken Trends in den USA, einer robusten Entwicklung in Europa und einer gewissen Stabilisierung bzw. allmählichen Erholung in den wichtigsten Schwellenländern. China gebe jedoch weiterhin Anlass zur Sorge. Auch eine mögliche Rückkehr zum Wachstum bei Solutions & Products könnte kurzfristig der wichtigste Hebel für weitere Ertragsfortschritte sein. Vor diesem Hintergrund erhöht der Analyst seine EBIT-Prognosen für 2023-2025 um durchschnittlich 6 Prozent.