Fast jede fünfte Person hält hierzulande laut einer Befragung der Hochschule Luzern Kryptoanlagen. So hätten rund 18 Prozent der Befragten angegeben, aktuell in Bitcoin & Co. investiert zu sein. Das seien zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, heisst es in der Mitteilung vom Montag des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der HSLU. Geht es um die Wahl des Anbieters, sei einer Mehrheit die Sicherheit wichtiger als die Gebühren.