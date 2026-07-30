Immerhin 23 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer nutzen laut den Ergebnissen gelegentlich Kryptowährungen. Kryptowährungen seien in der Schweiz über den Status eines Nischenthemas hinausgewachsen, schreibt das Beratungsunternehmen Bearing Point in einer Studie. Auch im Vergleich mit den deutschsprachigen Nachbarländern zeigt sich demnach eine hohe Akzeptanz: In Österreich gaben 18 Prozent und in Deutschland 11 Prozent der Befragten an, bereits Kryptowährungen genutzt zu haben.