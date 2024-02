So haben derzeit erst 20 Prozent der Unternehmen über 30 Prozent Frauen in ihren Geschäftsleitungen. Dies geht aus einem am Freitag veröffentlichen Bericht des Kadervermittlers Guido Schilling hervor. Vor einem Jahr erreichten mit 21 Prozent noch mehr Unternehmen diesen Wert. Der zuvor über Jahre anhaltende starke Aufwärtstrend - 2018 erfüllten erst 4 Prozent der Unternehmen diese Quote - ist damit gebrochen worden.