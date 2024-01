Schwächerer Franken

Gemäss der Devisenumfrage rechnen die Schweizer Unternehmen für das Jahr 2024 zudem mit einem leicht stärkeren Euro und US-Dollar. Konkret prognostizieren die befragten Unternehmen per Ende 2024 den Euro-/Frankenkurs im Schnitt bei 0,95 Rappen und den Dollar-/Frankenkurs bei 0,90 Rappen. Am Montagmorgen stand der Euro bei 0,93 Rappen und der Dollar bei 0,85 Rappen.