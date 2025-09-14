Grosse kantonale Unterschiede

Im Kantonsvergleich lag die tiefste Leerwohnungsziffer mit nur 0,34 Prozent in Genf, gefolgt von Zug. In Zürich betrug sie 0,48 Prozent. Insgesamt blieben 15 Kantone mit einer Leerstandsquote unter der 1-Prozent-Marke. Die Marke gilt als wichtig, denn fällt die Leerstandsquote schweizweit unter 1 Prozent, gilt landesweit akute Wohnungsnot. Die Kantone Jura und Solothurn wiesen mit 3,03 und 2,05 Prozent die höchsten Leerwohnungsziffern aus und lagen als Einzige über der 2-Prozent-Marke. In 19 Kantonen nahm die Quote gegenüber dem Vorjahr ab, in sechs stieg sie an und im Kanton Graubünden blieb sie unverändert.