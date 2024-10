Dies berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag vorab. Demnach gaben 59 Prozent der Befragten an, dass für sie der Kauf eines chinesischen Autos prinzipiell in Frage käme. Vor allem unter jüngeren Autofahrern gibt es laut der Umfrage wenig Skepsis gegenüber chinesischen Marken.