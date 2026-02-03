Zudem wurde am selben Tag der Technologiekonzern Meta für seinen aggressiven Investitionsausblick an der Börse abgestraft, ein zentraler Akteur der KI-Rally. Die Ängste vor einer Technologieblase manifestierten sich damit konkret in den Kursen. Laut einer Fondsmanager-Umfrage der Bank of America wandelte sich das grösste Risiko für den Aktienmarkt innerhalb kürzester Zeit von einer US-Rezession, zur Technologieblase, bevor Anfang des Jahres geopolitische Spannungen zur Hauptsorge wurden.