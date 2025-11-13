Dies sei Teil einer Vereinbarung zwischen der Führung in Peking und der Regierung von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung des lebensgefährlichen Rauschmittels, teilte FBI-Chef Kash Patel am Mittwoch mit. Die Volksrepublik habe alle 13 zur Herstellung von Fentanyl benötigten Grundstoffe auf eine entsprechende Liste gesetzt. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.
Die Einigung ist das Ergebnis von Patels Reise nach Peking in der vergangenen Woche. Der Besuch folgte auf ein Treffen von Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im vergangenen Monat in Südkorea. Nach diesem Gespräch hatte Trump die Strafzölle auf chinesische Importe auf zehn Prozent halbiert. Xi werde sehr hart daran arbeiten, den Nachschub für die Droge zu stoppen, sagte Trump damals.
Fentanyl ist ein synthetisches Opioid und die häufigste Ursache für Todesfälle durch Überdosierung in den USA.
(Reuters)