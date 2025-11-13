Die Einigung ist das Ergebnis von Patels Reise nach Peking in der vergangenen Woche. Der Besuch folgte auf ein Treffen von Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im vergangenen Monat in Südkorea. Nach diesem Gespräch hatte Trump die Strafzölle auf chinesische Importe auf zehn Prozent halbiert. Xi werde sehr hart daran arbeiten, den Nachschub für die Droge zu stoppen, sagte Trump damals.