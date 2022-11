Safeguard Defenders, eine in Europa ansässige Menschenrechtsorganisation, veröffentlichte im September einen Bericht, der die Präsenz von Dutzenden chinesischer "Polizeistationen" in Großstädten auf der ganzen Welt, einschließlich New York, aufdeckte. In dem Bericht heißt es, dass die Stationen eine Ausweitung der Bemühungen Pekings seien, chinesische Staatsangehörige oder ihre Familien im Ausland unter Druck zu setzen, damit sie nach China zurückkehren und sich dort einer Anklage stellen. Der Bericht brachte die "Polizeistationen" auch mit den Aktivitäten der Kommunistischen Partei in Verbindung, die mit ihrer Verbreitung im Ausland beauftragt ist.