Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine höher dosierte Version des Augenmedikaments Eylea des US-Herstellers Regeneron für Patienten mit einer bestimmten Erkrankung genehmigt.
(Reuters)
Das Augenmittel Eylea von Bayer bekommt in den USA eine erweiterte Zulassung.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine höher dosierte Version des Augenmedikaments Eylea des US-Herstellers Regeneron für Patienten mit einer bestimmten Erkrankung genehmigt.
(Reuters)
|Name
|Aktuell
|+/-%
USDNMS
|702.75
02:00:00
|-3.11%
-22.59
EURETR
|27.02
17:36:58
|-1.28%
–