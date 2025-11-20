Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine höher dosierte Version des Augenmedikaments Eylea des US-Herstellers Regeneron für Patienten mit einer bestimmten Erkrankung genehmigt.

Regeneron arbeitet mit dem Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer bei Eylea zusammen. Regeneron vertreibt das Medikament in den USA, Bayer im Rest der Welt.

(Reuters)