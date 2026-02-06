Das Ziel von Idorsia ist es, mit dem Wirkstoff die Marktzulassung zu erhalten. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 seien in den weltweit sieben wichtigsten Märkten, darunter die USA, die EU oder Japan, rund 16'000 Patienten von der Fabry-Krankheit betroffen. Diese Zahl werde voraussichtlich bis 2034 auf 21'000 ansteigen. Bis dahin wird das Marktvolumen auf 4 Milliarden US-Dollar geschätzt.