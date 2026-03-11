Kritikpunkte und nicht ermittelter Suizid

Die FDA kritisierte, dass Novo bisher nicht nachweisen konnte, ob die geplanten Korrekturmassnahmen künftige Verstösse ähnlicher Art verhindern werden. Wie aus dem Inspektionsbericht der FDA hervorgeht, hatte Novo bereits im April 2024 erkannt, dass es schwere Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Ozempic und anderen Medikamenten seit 2020 nicht ordnungsgemäss gemeldet hatte. Zwar versuchte das Unternehmen, das Problem zu beheben, doch bei einer Nachprüfung im US-Hauptsitz in Plainsboro, New Jersey, entdeckten FDA-Ermittler mehr als 300 nicht übermittelte Berichte - teilweise mit einer Verspätung von über 1000 Tagen. Darunter befanden sich mindestens vier Todesfälle und ein Suizid, so der Bericht.