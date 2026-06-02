«Giredestrant ist der erste grosse Fortschritt bei der Hormontherapie von Brustkrebs im Frühstadium mit Hormonrezeptor-Positivität (ER-positiv) seit vielen Jahrzehnten», wird Levi Garraway, Medizinischer Leiter von Roche, in der Mitteilung zitiert. Gerade in diesem frühen Krankheitsstadium seien die Heilungschancen am grössten. Die Annahme des Zulassungsantrags durch die US-Arzneimittelbehörde sei ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen Standardbehandlung.