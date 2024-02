Die US-Arzneimittelbehörde FDA zeigt sich über die Verbreitung gefälschter Abnehmmedikamente im Internet sehr beunruhigt. Diese würden dort ohne angemessene Kontrollen verkauft, sagte FDA-Chef Robert Califf am Mittwoch in einem Reuters-Newsmaker-Interview. Zugleich sei er besorgt über die «enorme Ungleichheit» beim Zugang der begehrten teuren Medikamenten zulasten derjenigen, die womöglich am dringendsten eine Behandlung benötigten.