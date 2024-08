Die Bundesregierung will einem Zeitungsbericht zufolge den Aufbau von Rüstungsbetrieben beschleunigen und auch einen Staatseinstieg erleichtern. In «strategischen Fällen» könne sich der Bund direkt an Unternehmen und Projekten im Rüstungsbereich beteiligen, heisst es einem Bericht des «Handelsblatts» vom Donnerstag zufolge im Entwurf für eine «Sicherheits- und Verteidigungsstrategie». Es gehe darum, Schlüsseltechnologien zu fördern und die finanziellen Rahmenbedingungen der Branche zu verbessern. So soll der Ausbau der Industrie als von «überragendem öffentlichen Interesse» eingestuft werden. Dies kann Genehmigungsverfahren beschleunigen und bei Abwägungen vor Gericht dem Ausbau Vorrang verschaffen.