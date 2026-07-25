Wahrscheinlich findet sich darin keine Rentenalter-Erhöhung, weil die Pensionierung mit 65 vielen heilig ist.

Was politisch heilig ist, kann finanziell trotzdem unhaltbar sein. Die Ausgangslage ist jedenfalls eindeutig: Seit der Einführung der AHV im Jahr 1948 ist die verbleibende Lebenserwartung im Rentenalter bei den Männern um rund acht und bei den Frauen um rund zehn Jahre gestiegen. Die Menschen beziehen somit während immer längerer Zeit eine Rente, wodurch der Finanzierungsbedarf der AHV zunimmt. Aber ja: Dass wir Jungfreisinnigen und mittlerweile auch die FDP die Einzigen sind, die das ehrlich und mit Verve aussprechen, trägt leider nicht unbedingt zur Mehrheitsfähigkeit bei.