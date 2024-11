Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnte in einem Gastbeitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» vor einem Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Er sei überzeugt, dass die Regierung «auch in den kommenden Monaten» gute Kompromisse finden werde. «Unser Land braucht nach jeder Wahl für vier Jahre eine stabile Bundesregierung.» Mehrere FDP-Politiker wie Fraktionschef Christian Dürr pochten aber gleichzeitig auf eine Wende in der Wirtschaftspolitik. Der Bundestag wird regulär am 28. September 2025 neu gewählt.