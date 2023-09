Premiere für die EFK

Im Rahmen der Transparenz in der Politikfinanzierung erhebt die EFK die Daten bei den eidgenössischen Wahlen zum ersten Mal. Gerade die erste Erhebung sei die komplexeste, sagte EFK-Direktor Pascal Stirnimann am Dienstag in einem mit Sperrfrist belegten Hintergrundgespräch vor den Medien in Bern.