Schmallippiger Notenbankchef

Fed-Chef Kevin Warsh hatte das Votum der ​Abweichler als ​Teil einer von ihm ausdrücklich gewünschten lebhaften Debattenkultur gewürdigt. ⁠Doch verwies er auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss nur schmallippig ​darauf, dass die Abweichler Argumente ⁠und Beweggründe für ihr Abstimmungsverhalten selbst erläutern könnten. Warsh blieb nach Einschätzung vieler Experten auch zahlreiche Antworten ‌schuldig, was den weiteren Kurs der Fed im Kampf gegen die Inflation betrifft.«Er hat erneut für sich behalten, wie er über die aktuelle Ausrichtung der Geldpolitik denkt», erläuterte Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner. ‌Dies begründete Warsh damit, dass die Fed ungefilterte Informationen vom Finanzmarkt erhalten ​wolle. An den Märkten wird damit gerechnet, dass die Notenbank im September den Leitzins erhöht. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird von Händlern auf 66 Prozent taxiert.