Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta habe jedoch nicht auf Grundlage vertraulicher Informationen gehandelt, hiess es in einem am Mittwoch vorgelegten Bericht des Office of Inspector General. Demnach habe Bostic «den Anschein erweckt, auf vertrauliche Informationen des Offenmarktausschusses (FOMC) während der Sperrfrist zu handeln» sowie den «Anschein eines Interessenkonflikts». Dies stehe im Widerspruch zum Verhaltenskodex der Fed von Atlanta.