Es sei "sehr stark und in sehr gutem Zustand", sagte der Präsident des Notenbank-Bezirks St. Louis am Freitag. Belastet von Kursverlusten bei Banken waren die Indizes an der Wall Street um rund ein Prozent eingeknickt. Anleger weltweit flüchteten in die als sicherer Hafen geltenden Staatsanleihen, die Anti-Krisen-Währung Dollar und Gold.