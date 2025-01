«Wir sind uns voll bewusst, dass wir noch nicht am Ziel sind - niemand lässt irgendwo die Korken knallen», sagte Kugler auf der Jahrestagung der American Economic Association in San Francisco am Samstag (Ortszeit). Gleichzeitig wolle man die Arbeitslosenquote auf dem aktuellen Niveau halten und nicht schnell ansteigen lassen. «Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich keine weitere Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt sehen», sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank (Fed) von San Francisco Daly, die auf dem gleichen Podium sprach.