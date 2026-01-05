«Ich denke, das Inflationsrisiko ist hartnäckig», ‌sagte Kashkari. Es dürfte ‌mehrere Jahre dauern, bis sich die Effekte höherer US-Zölle durch das System arbeiteten. «Wobei ich glaube, dass das Risiko besteht, dass die Arbeitslosenquote von hier aus in die Höhe schnellen könnte», erklärte der Fed-Banker. ⁠Er vermute, dass sich die Geldpolitik nun nahe einem neutralen Niveau bewege.