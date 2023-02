Das US-Arbeitsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, das Beschäftigungswachstum habe sich im Januar deutlich beschleunigt. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,4 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit 1969. Die Zentralbank Federal Reserve will die Inflation im Land eindämmen und mit höheren Zinsen zudem den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie schaltete angesichts der abflauenden Inflation jüngst allerdings einen weiteren Gang herunter und erhöhte den Leitzins lediglich um einen Viertel-Prozentpunkt - auf die neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit kehrt nach einer Serie relativ grosser Zinsschritte wieder etwas Normalität in der Geldpolitik ein.