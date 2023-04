"Die Bedingungen im Bankensektor haben sich stabilisiert, und das Bankensystem ist gesund und widerstandsfähig", sagte Williams am Mittwoch (Ortszeit) in einer Rede vor einer Versammlung der Money Marketeers der New York University. Die Probleme begannen im letzten Monat und haben zu umfangreichen Notkrediten der Fed an Banken geführt. Diese Kredite beliefen sich vor einer Woche auf 323 Milliarden Dollar. Sie stellten laut Williams kein Problem dar, die Fed sei froh, dass die Banken bei Bedarf Liquidität nachfragten.