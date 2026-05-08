Der weltweite Referenzpreis für Rohöl ‌ist seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar um mehr als 50 Prozent gestiegen. Er liegt weiterhin bei über 100 Dollar pro Barrel. Ein Ölschock tauchte in ​der jüngsten Fed-Umfrage als zweitgrösste Sorge auf, nachdem er im vorherigen Bericht ​im Herbst noch nicht erwähnt worden war. Die US-Benzinpreise ​haben den höchsten Stand seit Juli 2022 erreicht und die Inflation wieder angefacht. Sie liegt nun etwa ‌einen Prozentpunkt über dem Ziel der Fed von zwei Prozent. Die Notenbank hatte die Zinsen in der vergangenen Woche unverändert gelassen. Mehrere Vertreter schlossen jedoch weitere Zinserhöhungen nicht aus, sollte die Teuerung ​weiter steigen.