An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed ​die Zinsen in der aktuellen Spanne von ‌3,50 bis 3,75 Prozent belässt. ‍Die Zentralbank hatte den Leitzins im vergangenen Jahr um einen Dreiviertel-Prozentpunkt ​gesenkt, um den Arbeitsmarkt zu stützen. Angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 2,7 Prozent im Dezember wollen die Währungshüter ‌jedoch zunächst weitere Daten abwarten. ⁠Händler wetten derzeit darauf, dass ‌die Zinsen erst im Juni weiter gesenkt werden – nach dem Ende der Amtszeit ‍von Fed-Chef Jerome Powell. Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Nachfolger einzusetzen, der seine ​Forderung nach deutlich niedrigeren Zinsen teilt.