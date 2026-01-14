Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der Notenbank Federal Reserve (Fed) zufolge zuletzt wieder gewachsen. In acht der zwölf Bezirke habe die wirtschaftliche Aktivität in den vergangenen Wochen zugelegt, während die Beschäftigung weitgehend unverändert geblieben sei, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht («Beige Book») hervor. Der Ausblick für die kommenden Monate sei leicht optimistisch, hiess es weiter. Die Preise seien in fast allen Distrikten moderat gestiegen. Der Bericht dürfte die Haltung der Währungshüter vor der anstehenden Zinssitzung am 27. und 28. Januar kaum verändern.
An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen in der aktuellen Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Die Zentralbank hatte den Leitzins im vergangenen Jahr um einen Dreiviertel-Prozentpunkt gesenkt, um den Arbeitsmarkt zu stützen. Angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 2,7 Prozent im Dezember wollen die Währungshüter jedoch zunächst weitere Daten abwarten. Händler wetten derzeit darauf, dass die Zinsen erst im Juni weiter gesenkt werden – nach dem Ende der Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell. Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Nachfolger einzusetzen, der seine Forderung nach deutlich niedrigeren Zinsen teilt.
(Reuters)