Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt leicht gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität habe im Januar und Februar moderat zugenommen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht «Beige Book» mit. Die Erhebung lief bis zum 24. Februar und fusste auf Wirtschaftskontakten aus den Regionen. Das Wirtschaftswachstum verlief ungleichmässig in den Bezirken. «Sechs Bezirke meldeten keine Veränderung, vier meldeten ein bescheidenes oder moderates Wachstum und zwei verzeichneten einen leichten Rückgang. Die Gesamterwartungen für die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten waren leicht optimistisch», teilte die Fed mit.