Sollten die Daten zum Beispiel weiterhin stärker als erwartet ausfallen und die Notenbank mehr Erhöhungsbedarf sehen als bei ihrem jüngsten Zinsausblick signalisiert, werde sie entsprechend handeln: "Dann würden wir die Zinsen sicherlich mehr anheben", betonte er am Dienstag beim Economic Club of Washington. Den besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarkbericht für Januar sieht er als Anzeichen dafür, dass die Notenbank bei den Zinsen noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist.