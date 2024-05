Angesichts der ungebrochenen Inflationswelle in den USA wird die Notenbank am Mittwoch voraussichtlich an der Hochzinspolitik festhalten. Während die Federal Reserve aus Sicht der Investoren am Maifeiertag und womöglich auch auf der übernächsten Sitzung die straffe geldpolitische Linie beibehalten dürfte, bereitet die Europäische Zentralbank die Finanzmärkte auf eine Senkung im Juni vor. Die rückläufige Inflation im Euroraum macht's möglich. In den USA versperrt die starke Teuerung hingegen den Weg zur Zinswende noch. «Der überraschend starke Preisanstieg der letzten Monate hat eine Zinssenkung der Fed erst einmal auf die lange Bank geschoben», so die Einschätzung von Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner.