Notenbanken aus aller Welt solidarisierten ‌sich in einer gemeinsamen Erklärung mit Powell. ⁠Trump, der Powell immer wieder als unfähig bezeichnet ‌hat, will bald einen Nachfolger benennen. Der US-Präsident hat erklärt, dass dieser Nachfolger seinen Vorstellungen ‍folgen müsse. Er wolle, dass der Neue die Zinsen senke, wenn es dem Markt gut gehe. Die Inflation werde sich selbst ​regeln.