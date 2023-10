Er sagte bei einem an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Auftritt am Donnerstag in New York, nun sei Geduld gefragt, um zu sehen, wie die seit Anfang vorigen Jahres vollzogenen rasanten Zinserhöhungen wirkten. Die Notenbank Federal Reserve werde daher vorsichtig vorgehen. Dies gilt als Signal, dass beim Zinsentscheid am 1. November wohl keine Erhöhung zu erwarten ist, zumal auch andere führende Währungshüter zuvor Ähnliches andeuteten. Eine weitere Straffung der Geldpolitik könne unter bestimmten Bedingungen jedoch erforderlich sein, betonte Powell. Die Fed werde dies von der Datenlage abhängig machen.