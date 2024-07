Er sei «einigermassen zuversichtlich», dass das von der Zentralbank gesetzte Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent erreicht werde, sagte Powell am Mittwoch im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Trotz der zuletzt rückläufigen Inflation sei er jedoch noch nicht bereit, von einem nachhaltigen Rückgang der Teuerung in Richtung des Zielwerts zu sprechen. Bei einer Anhörung in der anderen Kongresskammer, dem Senat, hatte der Fed-Chef gesagt, dass weitere «gute Daten» nötig seien, um die Zuversicht zu stärken.