Die Fed will mit einer Hochzinspolitik die Inflationswelle brechen und den Arbeitsmarkt abkühlen, ohne dabei den Konjunkturmotor abzuwürgen. Sie hält den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Angesichts der zähen Inflation in den USA stellen sich viele Investoren darauf ein, dass eine Zinssenkung frühestens im September vollzogen wird. Auf die Frage, ob es dann so weit sein werde, ging Powell in Sintra nicht ein.