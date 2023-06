Es sei noch "ein langer Weg", bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht werde, erklärte der Fed-Chef am Mittwoch laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript bei einer Anhörung im US-Kongress. Auch wenn die Fed jüngst eine Pause eingelegt habe, so rechneten doch fast alle Mitglieder in dem für die Zinspolitik zuständigen Gremium damit, dass bis zum Jahresende weitere Anhebungen angemessen sein dürften. Investoren erwarten im allgemeinen einen weiteren Zinsschritt im Juli. Doch ob es darüber hinaus eine weitere Straffung geben wird, gilt am Finanzmarkt als unsicher.