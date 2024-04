Die Fed, die am 1. Mai wieder über den Leitzins entscheidet, hält diesen aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. Sie will die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0 Prozent drücken. Auch Fed-Vize Philip Jefferson dämpfte Erwartungen an eine Zinswende. In einer Rede erwähnte er Zinssenkungen mit keinem Wort. Zugleich dachte auch er laut darüber nach, dass das derzeitige straffe Zinsniveau länger hochgehalten werden könnte, wenn sich die Inflation weiter als überaus zäh erweisen sollte.