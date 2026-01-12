Trump gibt sich ahnungslos

Trump sagte dem Sender ‌NBC am Sonntag, er habe keine Kenntnis von dem Vorgehen des ‍Justizministeriums. «Ich weiss nichts darüber, aber er macht seine Sache bei der Fed sicherlich nicht sehr gut, und beim Bauen von Gebäuden ist er ​auch nicht sehr gut», sagte Trump. Ein Sprecher des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme zu dem Fall ab, fügte jedoch hinzu: «Die Generalstaatsanwältin hat ihre Staatsanwälte angewiesen, der Untersuchung jeglichen Missbrauchs von Steuergeldern Vorrang einzuräumen.»