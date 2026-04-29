Powell liess offen, wie lange er als einfacher Direktor im Amt bleiben möchte. Dies hänge davon ab, wie lange er es für angemessen halte. Er werde als Direktor zurückhaltend agieren, betonte Powell. Sein Verbleib im Fed-Board ist zwar ein ungewöhnlicher ‌Schritt, doch steht ihm diese Option zu. Er verteidigte seine Entscheidung in einer Art Brandrede, in der er Sorge über das juristische Vorgehen der Trump-Regierung äusserte. Dieses sei in der 113-jährigen Geschichte der US-Notenbank beispiellos: «Ich befürchte, dass diese Angriffe die Institution schwer schwächen und das gefährden, was der Öffentlichkeit wirklich wichtig ​ist: die Fähigkeit, Geldpolitik ohne Berücksichtigung politischer Faktoren zu betreiben», betonte Powell auf der letzten Pressekonferenz als ​Fed-Chef. Es sei wichtig, dass sich die US-Bürger auf eine Zentralbank verlassen könnten, die frei ​von politischem Einfluss sei.