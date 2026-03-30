Die Fed hatte den Leitzins vor knapp zwei Wochen unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 ‌Prozent gelassen. In ihrem Zinsausblick hielten die Währungshüter zugleich an der bereits im Dezember signalisierten Option fest, im Laufe des Jahres die Zinsen um einen Viertelpunkt zu senken. Powell hatte beim Zinsentscheid vom 18. März betont, dass ​dieser Ausblick in Zeiten des Iran-Kriegs samt Ölpreisschocks mit Vorsicht zu geniessen ist, da ​er mit aussergewöhnlich grosser Unsicherheit verbunden sei. Für die nächste Fed-Zinssitzung ​Ende April wird ein unveränderter Leitzins am Finanzmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 99 Prozent eingepreist.