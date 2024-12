«Wir können es uns leisten, ein wenig vorsichtiger zu sein», erklärte Powell am Mittwoch mit Blick auf mögliche weitere Zinssenkungen. Bereits im Vorfeld seiner Rede bei einer Veranstaltung der «New York Times» hatten sich Anleger auf eine dritte Zinssenkung in Folge eingestellt, wenn die Fed in zwei Wochen zusammenkommt, um über weitere Massnahmen zu beraten.